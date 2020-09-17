İstanbul'da mide bulandıran olay! Köpekten kurtulmak isterken cinsel saldırıya uğradı

17.09.2020 14:58

İstanbul Sarıyer’de bir köpek saldırısına uğrayan kadın kurtulmak için şüphelinin aracına bindi. Bu sırada cinsel saldırıya da uğrayan kadın araçtan atıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan şüpheli mağdurun şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı.

Geçtiğimiz gün saat 19.00 sıralarında K.M.K. isimli kadın, Sarıyer İlçesi Tarabya semtinde çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra köpek saldırısına uğradı. O sırada kendisine yardım etmek isteyen erkek bir şahsın otomobiline binen kadın, bu şahıs tarafından bir de cinsel saldırıya uğradı. Olay sonrası araçtan atılan kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince titiz bir çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen R.P. isimli şüpheli erkek şahıs Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı.

Müşteki K.M.K isimli kadın şahsın, şüpheli şahıs olan R.P. isimli şahıstan davacı ve şikayetçi olmaması üzerine şüpheli şahıs R.P. yapılan gerekli yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.