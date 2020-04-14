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İstanbul'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem öncesinde uğultu sesleri duyuldu

İstanbul'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem öncesinde uğultu sesleri duyuldu

14.04.2020 06:25

Kandilli Rasathanesi'nde yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında saat 02:56:39'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Arnavutköy açıklarında meydana gelen deprem öncesinde İstanbul'un birçok farklı noktasında uğultu sesleri duyuldu! O anlar bir vatandaş tarafından anbean böyle kaydedildi...


Kandilli Rasathanesi'nde yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında saat 02:56:39'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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