İstanbul'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem öncesinde uğultu sesleri duyuldu 14.04.2020 06:25

Kandilli Rasathanesi'nde yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Arnavutköy ilçesi açıklarında saat 02:56:39'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 17.6 km derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Arnavutköy açıklarında meydana gelen deprem öncesinde İstanbul'un birçok farklı noktasında uğultu sesleri duyuldu! O anlar bir vatandaş tarafından anbean böyle kaydedildi...