Zigana Dağı'nda motosiklet dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Yürekleri dağlayan kaza, Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerindeki Zigana Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zigana Dağı zirvesinden Trabzon istikametine doğru iniş aşağı seyir halinde bulunan motosiklet, keskin virajda sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet, yol kenarındaki demir bariyerlere şiddetle çarptı.

300 Metrelik Uçuruma Fırladılar

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan 24 yaşındaki Muhammet Alperen Dürüster ile aynı yaştaki arkadaşı Muhammet Emin Çalışkan, metrelerce havaya fırlayarak yol kenarındaki yaklaşık 300 metre derinliğindeki uçuruma düştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye adeta ekipler yağdı. Olay yerine kısa sürede çok sayıda jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AFAD ve İtfaiye Zamana Karşı Yarıştı

Sarp ve dik yamaçlardan oluşan uçuruma halatlarla inen AFAD ve itfaiye ekipleri, zorlu arazi şartlarında yaralılara ulaşmak için zamana karşı yarıştı. Dik yamacın dibinde yapılan kontrollerde, talihsiz gençlerden Muhammet Alperen Dürüster'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir Genç Mucize Eseri Kurtarıldı

Kazada ağır yaralanan ve uçurumun ortasında mahsur kalan Muhammet Emin Çalışkan ise ekiplerin sedye ve halat sistemleriyle yürüttüğü hummalı ve titiz çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak yukarı taşındı. Olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınan yaralı genç, ilk müdahalesinin ardından acil koduyla en yakın hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.