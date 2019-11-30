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İstanbul'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı

30.11.2019 22:06

İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.


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