İstanbul'da beklenen yağış, gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin ardından başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatleri için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.
İstanbul'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı30.11.2019 22:06
- İstanbul'da beklenen yağış şimşeklerin ardından başladı
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