İmamoğlu ve Soyer'den CHP yandaşı medya ile ilginç buluşma

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu, FOX TV ve Sözcü Gazetesi’nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldi! Buluşmaya İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tarafından görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın yemeğe katıldığı kaydedildi.
Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu, FOX TV ve Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldi!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, FOX TV ve Sözcü Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldiği öğrenildi. İstanbul Ümraniye ilçesinde özel bir restorantta gerçekleşen buluşmaya Tunç Soyer'in İzmir'den gelmesi dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı yemeğe FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi yazarları Özlem Gürses ve Deniz Zeyrek'in katıldığı öğrenildi.
O İSİMLER DE KATILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tarafından görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın yemeğe katıldığı kaydedildi. MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan'ın da yemeğe katıldığı öğrenildi.
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