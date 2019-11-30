İmamoğlu ve Soyer'den CHP yandaşı medya ile ilginç buluşma 30.11.2019 20:14

Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Canan Kaftancıoğlu, FOX TV ve Sözcü Gazetesi’nin yönetici ve yazarlarıyla bir araya geldi! Buluşmaya İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tarafından görevden uzaklaştırılan, 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Battal İlgezdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın yemeğe katıldığı kaydedildi.