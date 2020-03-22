İstanbul Zeytinburnu'nda akılalmaz görüntü: 'Evde kalın' uyarılarına rağmen gelin ve damat sahilde halay çekti 22.03.2020 21:58

Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal” uyarılarına rağmen Zeytinburnu sahile gelen gelin ve damat, beraberindekilerle birlikte halay çekti. Gelin ve damadı gören vatandaşlar ise şaşkınlıkla izledi.