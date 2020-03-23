EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise online eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitimde hangi ders saat kaçta başlayacak? 23.03.2020 09:18

EBA uzaktan online eğitim nasıl olacak? Uzaktan eğitimde hangi ders saat kaçta başlayacak? Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün Türkiye’ye de sıçramasının ardından hükümet ilk iş olarak okulları tatil etmişti. İlkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders programını paylaşan MEB (Milli Eğitim Bakanlığı), EBA TV frekans bilgileriyle ilgili de bilgilendirmede bulundu. 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinde yayına girecek olan EBA TV'nin uzaktan eğitim videosu örneği de paylaşıldı. Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.

EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders saatleri öğrenci ve velilerin araştırdığı konulardan birisi. Uzaktan eğitim ders programı yoğun şekilde araştırılıyor. 23 Mart itibariyle Türkiye'de uzaktan eğitim dönemi başlayacak. EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz. İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitimde kullanılacak TRT-EBA TV'nin yayın programını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Ayrıntılı yayın akışı ve ders programı Bakanlığın web sitesinde ve "eba.gov.tr"'den yayımlanacak.

İlk aşamada temel derslerle yayınlar başlayacak. İlkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce'ye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecek.

Dersler, 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak.

Ortaokulda; Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için Arapça dersleri olacak. Lisede; tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de diğer temel dersler verilecek.

Dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul'da sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar devam edecek. Ayrıca saat 13.30- 17.30 ve 17.30- 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

Ders saatlerini kaçıran veya pekiştirmek isteyen öğrenciler tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkanı bulacak. EBA TV Lise'de ise ders sayısı daha fazla olduğu için yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek. Saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

1- EĞİTİM HANGİ KANALDA?

TRT - EBA TV İlkokul, TRT - EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere 3 kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacak.

2- YAYIN AKIŞINA NASIL ULAŞIRIM?

Günlük ve haftalık yayın akışına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecek.

3- DERSLER NE KADAR SÜRECEK?

Uzaktan eğitim dersleri 20'şer dakika sürecek. İlkokul ve ortaokullar sınıf kademelerine göre günde 20'şer dakikalık 2 ders alacak. Yani günde 40 dakika ders alacaklar. Tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika. Liselerde ise günde 3 ders olacak. 20'şer dakikalık günlük dersleri 1 saat. Haftada her sınıf kademesi 5 saat ders alacak.

4- İLKOKULDA HANGİ DERSLER VAR?

İlkokul 1'inci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi olacak. 2'nci sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce, 3'üncü sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce ve fen bilimleri, 4'te ise Türkçe, matematik, hayat bilgisi, İngilizce, fen bilimleri, sosyal bilgiler ile din kültürü ve ahlak

5-ORTAOKULDA HANGİ DERSLER VAR?

5'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 6'ıncı sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 7'nci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi. 8'inci sınıflarda Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi.

6-LİSEDE HANGİ DERSLER OLACAK?

9'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Temel Dini Bilgiler, İngilizce. 10'uncu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, , İngilizce. Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça Siyer, Fıkıh, Hadis. 11'inci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Tefsir, Akaid, Hitap ve Mesleki Uygulama, İngilizce. 12'nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, İnkılap Tarihi, Biyoloji, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Arapça, Dinler Tarihi, Kelam, İslam Kültür ve Medeniyeti.

7- KANALI NASIL BULURUM?

SD (Standart çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde TRT -EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, TRT - EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, TRT -EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir. HD (yüksek çözünürlüklü) TV'LER İÇİN: TRT -EBA TV İlkokulHD 86. kanaldan, TRT -EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT -EBA TV LiseHD 88. kanaldan izlenebilir. TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi olmayan cihazlarda kanal bulma TURKSAT'ın şebeke arama sağladığı frekanslarda Network Search (Şebeke Arama) kısmını açık yaparak tarama yöntemiyle yapılabilir.

8- TEKRARI VAR MI?

Yayınlar ilgili kanalda 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine aynı kanaldan öğrenilebilecek. Bu akışlar doğrultusunda çocuklarınızın hangi saatlerde TV'yi takip edebileceğini planlayabilirsiniz. Ayrıca eba.gov.tr üzerinden yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

9- SORU SORULABİLECEK Mİ?

Öğrenciler, kendi ders öğretmenleri ile eba. gov.tr üzerinden gruplarında yazışabilir, bilgi paylaşımında bulunabilir. Ayrıca zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.

10- ŞİFRELİ KANALDA YAYIN VAR MI?

TURKSAT uydularından şifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk Türksat Uydusu platformları da kendi akıllı kanal sıralamasına eklemek suretiyle yayınları abonelerine iletecek..

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.

Öğretmenler okula gelip mi online dersleri anlatacak?

Öğretmenler iki hafta boyunca okula gelmeyecek, tatil yapacak. Uzaktan eğitim daha önce hazırlanan videolarla EBA ve televizyonlarda yer alacak.

Dersleri hangi öğretmenler anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor. Çekimler daha önce yapıldı. Öğrencilerin istediği her konuyu Türkiye'nin en uzman öğretmenlerinden video kütüphanesine bakarak öğrenme imkânı da var. Video kütüphanesi oluşturuldu.

EBA TV FREKANS AYARI

Bakanlık açıklamasına göre, EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3'ü HD yayın, 3'ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA'ya her platformdan erişim var mı?

Evet. Masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonundan ulaşmak mümkün. EBA'nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamaları var.

İnterneti olmayan EBA'ya nasıl ulaşacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet veren kuruluşlarla anlaşarak 3 GB'lık ücretsiz internet erişimi sağladı. Yani 'Ben Türkiye'nin bir kasabasındayım, köyündeyim ve ücretsiz olarak Türkiye'nin en iyi ders anlatan öğretmenlerinin bazılarından tekrar tekrar dinlemek istiyorum, soru sormak istiyorum' diyen herkes buna ulaşabilecek. Bu eğitim içerikleri eba.gov.tr'den görülebilir. Ayrıca 444 0 632 nolu telefondan da 24 saat erişip bu konularla ilgili her türlü soru sorulabilir.

Evinde tablet, bilgisayar ve telefonu olmayan uzaktan eğitimden yararlanamayacak mı?

Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı Türksat ve TRT'den frekans ve kanallar aldı. EBA'daki içeriği bu TV kanallarına aktaracak. Öğrencilerin buradan da uzaktan eğitim alma imkanı olacak.

EBA NEDİR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.