İstanbul Zeytinburnu'da Türk bayrağına çirkin saldırı!

İstanbul Zeytinburnu'nda koronavirüs kısıtlamalarını fırsat bilen bir adam, iş yerinin kapısında asılı duran Türk bayrağını yakmaya çalıştı. Ama o kalleş kısa sürede yakayı ele verdi. Zeytinburnu Emniyeti, o provokatörü gözaltına aldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda sabah saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir kişi Türk bayrağı üzerinden provokasyona girişti.

Bir iş yerinin önünde asılı olan Türk bayrağını hedefine alan bir kalleş sandalye bularak bayrağa kirli ellerini uzatmaya çalıştı ve cebinden çıkardığı çakmakla ateşe vermeye kalkıştı.

Sonra da hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı.

İş yerinin açılmasının hemen ardından olay fark edildi.

Türk bayrağına el uzatan provokatör Zeytinburnu Emniyetince tespit edilerek göz altına alındı.