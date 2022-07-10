Haberler Haber Videoları İstanbul ve 6 il için turuncu alarm! Esenyurt'ta kuvvetli yağış sele neden oldu | HAVA DURUMU

İstanbul ve 6 il için turuncu alarm! Esenyurt'ta kuvvetli yağış sele neden oldu | HAVA DURUMU

İstanbul ve 6 il için turuncu alarm! Esenyurt'ta kuvvetli yağış sele neden oldu | HAVA DURUMU
10.07.2022 06:28 - Son Güncelleme: 10.07.2022 06:47

OTOMATİK OYNAT

Haber 07:02
TSK'nın yerli ve milli...
Haber 01:31
Bayram klasiği! Acemi kasaplar...
Haber 04:02
Hacılar Mina'da şeytan taşladı
Haber 05:38
Kurban etinden kavurma nasıl...
Haber 04:36
Kurban eti nasıl saklanmalı,...
Haber 01:32
Öğretmenlerin tayin (Yer...
Haber 05:09
Bahçeli'den TTB'ye sert tepki:...
Haber 00:24
Feci görüntü!
Haber 02:06
Abe'nin ölümü sonrası akıllara...
Haber 09:27
Shinzo Abe'ye suikastın perde...
Haber 01:38
Erdal Acar tutuklandı
Haber 00:12
Shinzo Abe'ye suikast!

Son dakika haberi! İstanbul'da akşam saatlerinde havanın soğumasının ardından gök gürültülü sağanak yağış başladı. Şiddetini arttıran sağanak birçok yerde hayatı felç etti. Eseyurt'ta Pınar Mahallesi’ndeki Haramidere’nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Çok sayıda kişi mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada 7 il için çok kuvvetli yağış uyarsında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bugün ilk saatlerden itibaren, İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Videoları
SON DAKİKA