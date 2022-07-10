İstanbul ve 6 il için turuncu alarm! Esenyurt'ta kuvvetli yağış sele neden oldu | HAVA DURUMU

Son dakika haberi! İstanbul'da akşam saatlerinde havanın soğumasının ardından gök gürültülü sağanak yağış başladı. Şiddetini arttıran sağanak birçok yerde hayatı felç etti. Eseyurt'ta Pınar Mahallesi’ndeki Haramidere’nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Çok sayıda kişi mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada 7 il için çok kuvvetli yağış uyarsında bulundu. Yapılan açıklamada, "Bugün ilk saatlerden itibaren, İstanbul'un kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'nda; Kocaeli, Sakarya ve Düzce çevrelerinde; Balıkesir'in kuzey, Zonguldak ve Bursa'nın batı kesimlerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor." ifadelerine yer verildi.