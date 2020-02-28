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İstanbul Sultangazi'ye şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ailesine acı haber verildi

İstanbul Sultangazi'ye şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in ailesine acı haber verildi

28.02.2020 16:30

İdlib'de dün yaşanan saldırıda şehit düşen 29 yaşındaki Uzman Onbaşı Tayfun Pekel'in evine şehit ateşi düştü. Sultangazi'de bulunan babasının evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Hasan Pekel, ''Telefonla görüşüyorduk, en son yeğenimi aramış, 'hakkınızı helal edin' demiş'' diye konuştu. Şehit Uzman Onbaşı Pekel'in cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.


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