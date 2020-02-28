Samsun Canik'e şehit ateşi düştü! Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in ailesine acı haber verildi

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), şehadet haberi, Samsun'da yaşayan annesine ulaştı. Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal'a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.
Suriye'nin İdlib kentinde, rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in (28), şehadet haberi, Samsun'da yaşayan annesine ulaştı.
Şehit Uzman Onbaşı Tayfun Peker'in acı haberini, Canik ilçesine bağlı Düvecik Mahallesi'nde yaşayan annesi Menşure Gürdal'a, Vali Yardımcısı Mehmet Aktaş ile askeri yetkililer verdi.
Tek çocuk ve bekar olduğu öğrenilen Peker'in, anne-babasının ayrı olduğu, baba Hüseyin Peker?in İstanbul'da yaşadığı bildirildi. Evine Türk bayrakları asılan Şehit Peker'in, belli sürelerle anne ve babasının yanında kaldığı öğrenildi.
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