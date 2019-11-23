İstanbul Silivri depremi sonrası Marmara Denizi için korkutan senaryo! Tsunami tehlikesi de var |Video 23.11.2019 12:07

Marmara Denizi’nde ölçüm cihazlarının kaydettiği verilere göre, fay üzerinde büyük bir enerji biriktiği ortaya çıktı. Tsunami tehlikesinin de olduğu açıklandı.

Marmara Denizi'nde Fransızlar'la ortaklaşa yapılan deprem araştırmasında, korkutan veriler elde edildi. İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası, 1300 metre derinliğindeki ölçüm cihazları önceki gün çıkarıldı. Bilgisayara bağlandı. Korkutan bilgileri, İTÜ'den Prof. Dr. Ziyadin Çakır açıkladı.



Çakır, "Silivri açıklarından başlayıp, Boğaz açıklarına kadar olan bölümündeki fayın durumu belirsizdi. Ölçüm cihazları sayesinde bu bölümünün kilitli olduğunu ve enerji biriktirdiğini gördük. Bu fay kırılacak. Ciddi zararlar verecek bir tsunami de olabilir" dedi.



Deniz dibindeki ölçüm cihazları, Silivri açıklarındaki 5.8 depremle ilgili de önemli veriler kaydetti.