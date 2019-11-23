Af yasasında son durum nedir? İkinci yargı paketinde son durum nedir, içinde neler var? |Video 23.11.2019 12:34

Af yasası ilgili son haberler merak konusu. Peki halk arasında af yasası olarak da bilinen 2. yargı paketi ne zaman Meclis'te görüşülecek? Binlerce mahkumu etkileyecek olan genel af yasasında 4 yıl detayı dikkat çekiyor. Peki, ceza infaz kanununda değişiklik yani af yasası ne zaman çıkacak, neleri kapsıyor? İkinci Yargı Paketi ve infaz düzenlemesiyle ilgili bir çalışma gerçekleştiriliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ikinci yargı paketine değindi. 2.yargı paketinde son durum nedir, ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketinde neler var? İşte ikinci yargı paketinin ayrıntıları...

21 Kasım genel af yasası ve 2. yargı paketi maddeleri içeriği oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu bağlamda af yasası son dakika haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kamuoyunda af yasası olarak bilinen esasında ceza infaz kanununda değişikliğin ön görüldüğü taslakta bir defaya mahsus olarak uygulanacak 4 yıl detayı ise dikkat çekti. 2 yargı paketinin nafaka, çocuk teslimi, noterlere dönük düzenlemeler ile icra-iflas kanununda değişiklikleri kapsaması bekleniyor. Peki 2. yargı paketi maddeleri içeriğinde neler var? İşte detaylar...

İşte 2. yargı paketi içinde olan af yasası hakkında merak edilenler...

Paket ikiye bölünebilir: Kamuoyunda af olarak nitelenen ceza indirimi ve denetimli serbestliğe dönük düzenlemelerin 2. yargı paketinde yer alan reformların bir unsuru olarak değil siyasi kararlar şeklinde şekilleneceği vurgulanıyor. Dolayısıyla kararı milletvekilleri verecek deniyor.

2 yargı paketinin ise nafaka, çocuk teslimi, noterlere dönük düzenlemeler ile icra-iflas kanununda değişiklikleri kapsaması bekleniyor. Çok fazla düzenlemenin yer aldığı paketin ikiye bölünmesi ihtimali de var.

Denetimli serbestlikte 4 yıl detayı: Af olarak nitelenen infaz düzenlemesi içinse tamamen ayrı bir çalışma yürütülüyor. AK Parti ile MHP birlikte çalışıyor. MHP'nin daha önce Meclis'e verdiği yasa teklifi de göz önünde bulundurularak şekillenmesi hedeflenen infaz düzenlemesinde, geçici bir madde ile MHP'nin denetimli serbestliğe dönük talebine yer verilmesi üzerinde duruluyor. Buna göre belli bir tarih aralığında işlenen bazı suçlara yönelik hüküm giyen ve 4 yıllık cezası kalanlar denetimli serbestlikten 1 defaya mahsus faydalanabilecek. Kapsamına uyuşturucu ile organize suçların girip girmeyeceği halen tartışılıyor.

İnfaz süresi yarıya iniyor: Bu geçici madde ile 1 defaya mahsus tanınacak denetimli serbestlik hakkının dışında kalıcı düzenleme olarak da teklifte ayrı bir denetimli serbestlik maddesi yer alacak. O madde ile mevcutta adi suçlarda 1 yıl terör suçlarında 2 yıl olan denetimli serbestlikte kriter cezanın 5'te 1'i olarak yeniden belirlenecek.

Eğer teklif bu şekilde sunulursa 20 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl kala denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkabilecek. 10 yıl ceza alan için denetimli serbestlik süresi ise 2 yıl olacak.

Yargı paketinden ayrı olarak üzerinde çalışılan düzenlemede infaz süreleri de kısalıyor. Mevcutta cezanın üçte ikisi çekilirken yeni düzenlemede 1/2 'si yani yarı oranında infazı gerçekleşecek. Böylece 10 yıl ceza alan içeride 5 yıl yatacak. Bunun beşte biri de denetimli serbestliğe gireceği için sadece üç yıl cezaevinde bulunacak. İnfaz düzenlemesi için kapsam dışı bırakılan suçlar var. Terör bunların başında geliyor ayrıca cinsel suçlar, uyuşturucu ve mükerrer suçlar kapsam dışı olacak. Yani daha önce denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkıp yeniden suç işleyenler bu düzenlemelerden yararlanamayacaklar.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AF AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Bu konuda büyük bir hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Karşılıklı olarak çalışılıyor, AK Parti kendi çalışmasına henüz son noktayı koymadı. Biz bir defaya mahsus bir ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. 'Bir defaya mahsus bir ceza indirimi verelim' demenin başka semptomları olduğunu geçmişteki birtakım örneklerden gördük. Bunun yerine bir sistem değişikliği en mantıklı yoldur. Mevcut durumda bir cezasızlık algısı gibi bir durum söz konusu olmamalıdır" ifadelerini kullandı.



İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

İkinci yargı paketinde arasında af yasası, ceza indirimi ve ömür boyu nafaka gibi düzenlemelerin olması bekleniyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİNDE NELER OLACAK?

İnfaz düzenlemesi ile denetimli serbestlik süresi artırılacak. Şu anda 2 yıl olan denetimli serbestliğin üst sınırının 3 yıla çekilmesi bekleniyor. Bir diğer görüş ise aldığı cezanın 5'te 1'i oranında denetimli serbestlik. 20 yıl ceza alan biri için denetimli serbestlik süresinin 4 yıl olması öngörülüyor. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda ise cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde 50'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak. İnfaz süresi, suçun şekline göre kısalacak. İnfazın değil, cezanın yarısı olacak şekilde düzenleme yapılacak.

75 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA EVDE İNFAZ

75 yaş ve üstünde olanlara evde infazın öngörüldüğü düzenlemede, kadınlara aldıkları hapis cezasına göre evde infaz verilmesi öngörülüyor. Ayrıca hamile kadınlar için de suçun 1 yıl ertelenmesi öngörülüyor. Denetimli serbestlik, yeniden düzenleniyor ve kademeli olarak düşünülen denetimli serbestlikle ilgili üç alternatifli öneri tartışılıyor.