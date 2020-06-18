İstanbul, Göztepe Şehir Hastanesi'ne kavuşuyor! Geri sayım başladı

18.06.2020 21:21

İstanbul dev bir şehir hastanesine daha kavuşuyor. Göztepe Şehir Hastanesi'nde artık sona gelindi. Temmuz ayında bitirilmesi planlanan hastane ilk etapta 786 yatak kapasitesine sahip olacak. Bu arada adeta bir afet hastanesi olarak tasarlanan hastane büyük bir depremde bile faaliyet gösterebilecek. A Haber ekibi hastaneye ilişkin özel detaylara ulaştı...

İstanbul dev bir şehir hastanesine daha kavuşuyor. Göztepe Şehir Hastanesi'nde artık sona gelindi. Temmuz ayında bitirilmesi planlanan hastane ilk etapta 786 yatak kapasitesine sahip olacak. Bu arada adeta bir afet hastanesi olarak tasarlanan hastane büyük bir depremde bile faaliyet gösterebilecek. A Haber ekibi hastaneye ilişkin özel detaylara ulaştı...