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İstanbul Beyazıt son dakika haberleri! Kapalıçarşı'da silah sesleri! Silahlı çatışmada bir polis memuru yaralandı

İstanbul Beyazıt son dakika haberleri! Kapalıçarşı'da silah sesleri! Silahlı çatışmada bir polis memuru yaralandı
23.05.2022 11:21 - Son Güncelleme: 23.05.2022 11:22

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İstanbul Beyazıt son dakika haberleri... Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.

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Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sivil polis de yaralandı.

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken yaralılar arasında sivil polisin de bulunduğu kaydedildi.

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