İSTANBUL 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve seçim sonuçları! |Video

İstanbul seçim sonuçları ikinci tur seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. Başkan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun hangi ilden kaç oy aldığı merak ediliyor. İşte 28 Mayıs 2023 İstanbul seçim sonuçları…

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde adaylar arasında büyük bir mücadele yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyaları ülke genelinde büyük ilgi gördü ve seçmenlerin dikkatini çekti. İki aday da halka seslenirken, kendi projelerini ve vizyonlarını anlattılar.

Seçim süreci boyunca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesi ve desteği yüksek düzeyde devam etti. Erdoğan'ın liderlik deneyimi, ülke içinde ve uluslararası platformlarda yürüttüğü çalışmalar ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine yönelik atılan adımlar, seçmenlerin güvenini kazandı. Bu güven, sandık sonuçlarında da kendini gösterdi ve Erdoğan'ın oy oranları yüksek bir seviyede yer aldı.

İstanbul 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları ve Kazananı