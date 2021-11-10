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İşsizlik ne kadar oldu! TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

İşsizlik ne kadar oldu! TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
10.11.2021 10:19 - Son Güncelleme: 10.11.2021 10:19
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Son dakika... Türkiye'de işsizlik geriliyor... Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu.

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Eylül ayı işgücü istatistikleri yayımlandı. Buna göre Türkiye'de işsizlik Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi olurken, işsizlik oranı yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

RAKAMLAR DÜŞÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile %45,8 oldu.

İşgücü 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile %51,7 olarak gerçekleşti.

15-24 YAŞ GRUBU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %21,5, istihdam oranı 0,3 puanlık artışla %32,7 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak %41,7 seviyesinde gerçekleşti.

Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 21 bin kişi, sanayi sektöründe 218 bin kişi, inşaat sektöründe 13 bin kişi, hizmet sektöründe 175 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,0'ı tarım, %21,9'u sanayi, %6,2'si inşaat, %54,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak %21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,5 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %11,1, İSTİHDAM ORANI %47,2 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,3 puan azalarak %11,1 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 147 bin kişi azalarak 3 milyon 754 bin kişi olarak gerçekleşti.



İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,2 puan artarak %47,2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 499 bin kişi artarak 30 milyon 144 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak %53,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 352 bin kişi artarak 33 milyon 898 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %18,6 OLDU

Eylül ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak %30,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak %18,6 oldu.

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