İYİ Parti ve CHP arasında yeni krizin adı: Erhan Usta! CHP'li vekillere PKK göndermesi yeniden gündeme gelince...

Şehit ağabeyine küfür ettiği için İYİ Parti'deki Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmek zorunda kalan Lütfü Türkkan yerine Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.

"CHP'Lİ VEKİLLERİN SÖZLERİ HDP VE PKK İLE ÖRTÜŞÜYOR"

Usta'nın İYİ Parti'ye katılmadan önce CHP'ye yönelik sözleri de bir kez daha akıllara geldi. Erhan Usta, 2018'de katıldığı bir canlı yayında "CHP'nin milletvekilleri konuşurken gözünüzü kapasanız HDP'li milletvekilleri konuşuyor zannederseniz. CHP'li milletvekillerinin açıklamaları HDP ve PKK ile uyuşuyor" demişti.

Usta'nın bu açıklamaları gündeme gelince Millet İttifakı'nda yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi Usta'nın İYİ Parti Grup Başkanvekili olmasına sıcak bakmadı.

Ancak Genel Başkan Meral Akşener, grup başkanvekilliğine Erhan Usta'nın getirilmesi konusunda ısrarcı oldu. Bu durum CHP yönetiminde rahatsızlık yarattı.

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık tartışmalarına bir de Erhan Usta'nın bu sözleri eklenmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de kendilerine sitem eden şehit ağabeyi Tahir Gümren'e ahlaksızca küfür etmiş, tekme atmıştı. Koruma polisleri Gümren'i olay yerinden uzaklaştırırken, görüntülerin ortaya çıkması ile Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Türkkan, kendisine iftira atıldığını öne sürmüş, görüntülerde küfür etmediğini öne sürmüştü. Provokasyon sözleri ile kendini savunan Türkkan gece yarısı ise görüntülerin doğru olduğunu itiraf etmişti. Türkkan, şehit ağabeyi ve yakınlarından özür dilemezken, Genel Başkan Meral Akşener'den özür dilemişti.

Türkkan, dün Akşener'in talimatı ile Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyururken, partideki vekilliğini sürdürecek olması ile tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Türkiye, İYİ Parti'nin Türkkan'ı ihraç etmesini istiyor.