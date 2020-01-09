İSKİ'ye tepki yağıyor! İstanbul Silivri’de 3 gündür su yok 09.01.2020 22:53

İstanbul Silivri’ye 3 gündür İSKİ tarafından su verilmiyor. Vatandaş duruma tepki gösterirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ise su sorununa ilişkin kısa bir SMS ile açıklamada bulundu. İSKİ, Silivri’deki su sorununa gerekçe olarak fırtına nedeniyle Büyükçekmece Gölünden yeteri kadar su alınamamasını gösterdi. Günlerdir evlerinde su olmayan mahalle sakinleri “Perişan olduk” dedi ve İBB’ye tepki gösterdi.

İstanbul Silivri'de 3 gündür süren su krizine halk tepki göstermeye devam ediyor. İlçedeki su sıkıntısını aHaber muhabiri Osman İmece anlattı.

OLUMSUZLUKLARA BİRDE SU SIKINTISI EKLENDİ

Son bir haftadır devam eden İstanbul'da ki aşırı yağışlar ve fırtınalar birçok olumsuzluğa neden olurken bu olumsuzluklara su sıkıntısı da eklendi. İstanbul'un Silivri ilçesine 3 gündür verilemeyen su hizmeti bölgede yaşayanların mağduriyetlerine sebep oldu. Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Sancaktepe Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi gibi pek çok noktaya iletilemeyen su gün geçtikçe bölge halkının yaşamını zorlaştırıyor.

Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Nuri Solmaz;

3 gündür su sıkıntısı yaşıyoruz. Belediye'nin sadece hava muhalefeti nedeniyle Büyükçekmece gölünden su alamıyoruz bilgisini verdiğine değindi. Büyük bir altyapı sıkıntısı olduğunu söyleyen Solmaz, İSKİ belediyesinin kısa sürede sorunu çözmesi için istekte bulundu.

Mahalle sakinleri ise; İSKİ'nin veya belediyenin su kesilmeden haber vermesi gerektiğini vatandaşlarında buna göre önlemler alacağını söyledi. Su fiyatlarının pahalı olması ve alım güçlerinin buna sürekli uygun olmadığını belirten Silivrililer, kesintinin uzun sürmesinden dolayı mağduriyet yaşıyor.