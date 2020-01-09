Son dakika haberi! Nemrut Dağı'nda mahsur kalan ekip kurtarıldı 09.01.2020 21:04

Son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bitlis Valisi Çağatay'ın son verdiği bilgiye göre 5 kişi kurtarıldı.

VALİLİK AÇIKLADI: 5 KİŞİ KURTARILDI

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını belirtti.

Çağatay, yaptığı açıklamada, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, ayılara yem bırakmak için Nemrut Dağı'na gittiğini söyledi.

Ekipleri taşıyan aracın dağda kara saplandığını ifade eden Vali Çağatay, "Araç hareket edemez duruma gelmiş. Durum ilgili birimlere iletilince AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. Söz konusu 5 kişi bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi." dedi.

Çağatay, araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.