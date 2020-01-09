Son dakika haberi! Nemrut Dağı'nda mahsur kalan ekip kurtarıldı

Son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Bitlis Valisi Çağatay'ın son verdiği bilgiye göre 5 kişi kurtarıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden ve paletli araçları arıza yapması sonucu mahsur kalan görevlileri kurtarmak için bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİLİK EKİP DAĞDA MAHSUR KALDI
Edinilen bilgiye göre, Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Dağı'nda 2 yavru ayıya yem vermeye giden 5 kişiden oluşan ekibin paletli araçları arıza yapınca ekip dağda mahsur kaldı. Durumu bildirmeleri üzerine bölgeye, jandarma, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
VALİLİK AÇIKLADI: 5 KİŞİ KURTARILDI
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Nemrut Dağı'nda ayılara yem bırakmaya giden ekibi taşıyan aracın kara saplandığını belirtti.
Çağatay, yaptığı açıklamada, Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin, ayılara yem bırakmak için Nemrut Dağı'na gittiğini söyledi.
Ekipleri taşıyan aracın dağda kara saplandığını ifade eden Vali Çağatay, "Araç hareket edemez duruma gelmiş. Durum ilgili birimlere iletilince AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye hareket etti. Söz konusu 5 kişi bulundukları yerden alındı, dönüşe geçildi." dedi.
Çağatay, araçtaki 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.