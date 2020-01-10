Son dakika: İran'dan "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına yanıt 10.01.2020 11:40

Son dakika haberi... İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına canlı yayında yanıt verdi. İddialar mantıksız diyen Abidzade, "Olayın çözülmesi için İsviçre'den ve Kanada'dan yardım ve destek istedik. Bu konuda araştırmalara katılmalarını istedik. Bu olayın tamamıyla ortaya çıkması için samimiyiz, bu konuda yardım istedik, bu olayı takip etmek ve tam olarak ne olduğunu anlamak istiyoruz." dedi.

Dün ortaya çıkan bazı haberlerde İran'da düşen Ukrayna uçağının, İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtilmişti.