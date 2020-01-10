Son dakika: İran'dan "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına yanıt

Son dakika haberi... İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına canlı yayında yanıt verdi. İddialar mantıksız diyen Abidzade, "Olayın çözülmesi için İsviçre'den ve Kanada'dan yardım ve destek istedik. Bu konuda araştırmalara katılmalarını istedik. Bu olayın tamamıyla ortaya çıkması için samimiyiz, bu konuda yardım istedik, bu olayı takip etmek ve tam olarak ne olduğunu anlamak istiyoruz." dedi.
Dün ortaya çıkan bazı haberlerde İran'da düşen Ukrayna uçağının, İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtilmişti.İddialar üzerine İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade açıklama yaptı.
İşte Abidzade'nin açıklamaları:
Kaydedilen görüntülerin farklı insanlardan geldiğini biliyoruz. Bu görüntüler şunu ortaya koyuyor. 60 ile 70 saniye civarında uçağın yandığı görülüyor. Bizim söylediklerimizle paralel. Videolarda bir şey mi çarptı uçağa? Bu bize mantıklı gelmiyor. Giderken bir şeyin uçağa çarpması mantıklı gelmiyor. Uçak orada çok dar bir alanda biliyorsunuz. Patlama olsa çok daha farklı bir alana yayılırdı fakat yayılmamış.
"OLAYIN ÇÖZÜLMESİ KONUSUNDA SAMİMİYİZ"
Olayın çözülmesi için İsviçre'den ve Kanada'dan yardım ve destek istedik. Bu konuda araştırmalara katılmalarını istedik. Bu olayın tamamıyla ortaya çıkması için samimiyiz, bu konuda yardım istedik, bu olayı takip etmek ve tam olarak ne olduğunu anlamak istiyoruz.
YAKIT KONUSUNDA SIKINTI YOKTU
Kule ile bağlantılarda hiçbir sıkıntı yoktu. Yakıt konusunda da hiçbir sorun yoktu. Kule ile pilot arasında yapılan konuşmaların kaydı var. Sorun olmadığı görülüyor. Uçak doluydu, ağırdı, bundan dolayı düştü iddiası var. Bunu pilot kararlaştırır. Ağırlık varsa yolculardan veya yükten indirimlere gidilir. Bu ayrı bir konu fakat bizimle alakalı değil. Dünyanın her yerinde böyle yürür bu iş. Biz kendi açımızdan bundan sorumlu değiliz.Uçağın teminatı ve sigortasıyla alakamız yok. Bu Ukrayna firmasına aittir.
OLAYIN ÇÖZÜLMESİ AYLAR SÜREBİLİR
Bu çok büyük bir olay, büyük bir kaza. Karakutunun okunması bile 1 veya 2 ay sürecek. Karanlık senaryoları bir kenara bırakmanısı istiyorum. Net olarak her şey ortaya çıksın. Ondan sonra neticeyi ortaya koyacağız. Geçen süre içinde her şey netleşecek.
OLAY HAKKINDAKİ İDDİALAR
ABD Başkanı Donald Trump, uçağın arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve İran'ın uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söyledi.
Kiev'e giden uçaktanki yolcuların 138'i Toronto aktarması yapacaktı. Uçakta 63 Kanada vatandaşı bulunuyordu.
Kanada Başbakanı justin trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.