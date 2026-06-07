İnegöl'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 23 yaşındaki genç yaralandı!

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 12:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde sokak ortasında meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalara bir yenisi daha eklendi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede bir genç bacağından bıçaklanarak kanlar içinde kalırken, saldırgan ise gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı.

Tartışma Bir Anda Alevlendi

Edinilen bilgilere göre olay, saat 03.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Huzur Mahallesi 160. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Sözlü sataşmaların ardından tansiyonun yükselmesiyle birlikte tartışma bir anda tekme ve tokatlı kavgaya dönüştü.

Sağ Bacağından Bıçaklayıp Kaçtı

Kavganın büyüdüğü esnada henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli, yanındaki bıçağı çekerek 23 yaşındaki Ömer M.'ye saldırdı. Sağ bacağına aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan Ömer M. acı içinde kıvranırken, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ve yanındakiler olay yerinden hızla kaçarak izlerini kaybettirdi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede Tedavi Altına Alındı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kan kaybı yaşayan yaralı Ömer M.'ye ilk müdahaleyi sokak üzerinde yaptı. Yaralı genç, daha sonra ambulansa bindirilerek İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ömer M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yaparak delil toplayan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı tahkikat başlattı.