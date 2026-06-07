Otoyolda tır devrildi! Tonlarca muz yola saçıldı

Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 14:39 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2026 14:41

Kaza, Gaziantep-Nizip Otoyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan muz yüklü tır, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, otoyol ortasında yan yatarak durabildi. Feci kazada tır sürücüsü yaralandı.

Ekipler Seferber Oldu

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ulaşım Bir Süre Durdu

Öte yandan, devrilen tır ve yola savrulan yük nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirdi. Kazaya karışan tırın çekici yardımıyla bölgeden kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.