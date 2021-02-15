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İkranur Tirsi cinayeti Müge Anlı canlı yayınında çözüldü! Müge Anlı katilden itiraf geldiğini duyurdu

İkranur Tirsi cinayeti Müge Anlı canlı yayınında çözüldü! Müge Anlı katilden itiraf geldiğini duyurdu
15.02.2021 19:53
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Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi... Giresun'un Bulancak ilçesinde 27 Haziran’da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyordu. 8 ay sonra İkranur Tirsi olayı aydınlatıldı. Konuyu programında işleyen Müge Anlı, katilden itiraf geldiğini duyurdu. İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı ardından ilk itiraf geldi. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu İkranur Tirsi cinayetine ve Müge Anlı canlı yayınına ilişkin son dakika haberini detayları.


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