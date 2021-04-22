RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları İklim Liderler Zirvesi’nde konuşan Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj

İklim Liderler Zirvesi’nde konuşan Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj

İklim Liderler Zirvesi’nde konuşan Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj
22.04.2021 17:49
Ana Sayfa 00:54
Beşiktaş'ta yıldız isim...
Ana Sayfa 01:42
NASA ve SpaceX dört astronotu...
Ana Sayfa 03:15
Bu kadarına da pes! Arabada...
Ana Sayfa 01:52
THY'den 23 Nisan'a özel reklam...
Ana Sayfa 03:04
ZİRAAT GYO halka arz talep...
Ana Sayfa 10:06
Kripto vurgunu nasıl yapıldı?
Ana Sayfa 12:53
Şentop'tan özel oturumda...
Ana Sayfa 12:13
23 Nisan 2021! En büyük Türk...
Ana Sayfa 01:54
İmamoğlu'ndan 23 Nisan'da...
Ana Sayfa 02:41
Rusya'nın ormanda sakladığı...
Ana Sayfa 00:42
Adana’da FETÖ operasyonuna 3...
Ana Sayfa 03:43
Köylüler kilosunu 350 TL'den...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulundu. "İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz." sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan "Kovid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz.  Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. 2030'a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir." dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliği tüm insanlığı etkiliyor. İklim değişikliğinin zararlarını azaltmak için yoğun çaba harcıyoruz. Ulusal İklim Değişikliği Strateji ve Eylem Planı'nı 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda güncelliyoruz. Katkı beyanımıza göre 2012-2030 yılları arasında 1 milyar 920 milyon ton sera gazı emisyonu engellenecektir.

Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Hidroelektrik santrali kurulu gücünde Avrupa'da 2'nci, dünyada 9.'ncu sıradayız. Millet bahçeleri projemizle yeşil alanlarımızı hızla arttırıyoruz. Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız. Açık denizlerde koruma alanları ilan edilme meselesini de gündemimize almak gerektiğine inanıyorum.

Kovid-19 salgını sonrası yeşil dönüşüm konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor. Bu konuda Başkan Biden'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz. İklim değişikliğinde ülkeler maalesef eşit konuma sahip değildir. Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz. 2030'a giden süreçte adil bir çerçeve sağlanması zaruridir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Haber Videoları