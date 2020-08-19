İkisi de darbe çığırtkanlığı yaptı: CHP’li Canan Kaftancıoğlu’nun kılavuzu Biden mı?

19.08.2020 12:02

ABD Başkanlığı’na adaylığını koyan Joe Biden’ın geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı skandal açıklamalar gündeme gelmişti. Erdoğan gitsin diye Türkiye’deki muhalefetin destekleneceği belirtilen bu açıklamalar sonrası CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun daha önce darbe çığırtkanlığı yaptığı açıklaması gündeme geldi. ‘Kaftancıoğlu’nun kılavuzu Biden mi?’ sorusu soruldu. İşte Sabah'tan Damla Kaya'nın özel haberinin detayları...

15 Temmuz darbe girişiminin rövanşını muhalefet ile birlikte alacağını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğini açıklayan ABD Başkan adayı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı skandal açıklamalarına ek olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefeti desteklemek gerektiğini ifade etti.

Biden, "Şu an Erdoğan'a çok farklı bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça belirtmeliyiz. Parlamento kurulumunda yer almak isteyen Kürt halkını desteklemiş olduğumuzu açıkça belirtmeliyiz" cümlelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bir canlı yayındaki açıklamasının nereye dayandığı da ortaya çıktı.

DARBE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPMIŞTI

CHP'li Kaftancıoğlu, darbe çığırtkanlığı yaptığı konuşmasında şunları ifade etmişti: "Şöyle bir gerçeklik var ki, bu korkuları, bu savrulmamaları, bu akılla değil, öfkeyle, hırsla, egoyla, bir kişinin aklıyla iş yapmaları iktidarı hiç iyi bir yere götürmüyor. Bu da önümüzdeki süreçte bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin gerçekten halkın artık gözü açıldı. Kimin kendisine hizmet ettiğini, kendisine hizmet için uğraştığını, çaba gösterdiğini biliyor. Kimin de böylesine bir dönemde dahi neyle uğraştığını biliyor. Şöyle söyleyeyim, iktidar değişikliği değil, bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum."

CHP'LİLERİN AÇIKLAMALARI ABD BAŞKAN ADAYI BİDEN İLE UYUMLU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir konuşmasında, "Saray rejiminin, saray düzeninin sonu geliyor. O son bu Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün atamaları, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek" demişti.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise bir konuşmasında, "29 büyük dünya krizi var, ikinci dünya savaşı var, darbeler, krizler var, var oğlu var. Bunlar hep oldu zaten" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu da bu açıklamaları destekler şekilde "Önce şunu hiç kimse unutmasın, değerli arkadaşlarım, önümüzdeki ilk seçimlerde, dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Bunu bir sefer bir tarafa yazacağız" demişti.





DAMLA KAYA / SABAH



