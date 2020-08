3 Kasım'daki başkanlık seçimlerine aday olan ABD'li Joe Biden'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözleri büyük tepkilere neden oldu. Biden, "Ama bence daha önce yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Darbe istediği alenen açığa vuran Biden'ın FETÖ'cülerle iş birliği Bylock yazışmalarına yansıdı.

15 TEMMUZ'DAN 6 AY ÖNCE

15 Temmuz'dan 6 ay önce Türkiye'yi ziyaret eden Biden'ın temasları, FETÖ'cü Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt'un yazışmalarına yansımıştı.

BIDEN, CAN DÜNDAR'IN OĞLUNA ANLATMIŞ

2 Şubat 2016'daki yazışmada Kızıltepe, Kocakurt'a, Biden'ın firari Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar'a söylediklerini anlatıyor. Kızıltepe, "Biden, Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar'a, 'Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor' gibi bir cümle sarf etmiş" diye yazdı. Kocakurt'un "Bu adam kim" diye sorması üzerine de Kızıltepe "Biden, başkan yardımcısı, Obama yardımcısı" demişti. "Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu" diye soran Kocakurt'a Kızıltepe, "Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi" demişti.

DARBE GİRİŞİMİNDEN 9 GÜN SONRA TÜRKİYE'YE GELİP "HABERİMİZ YOKTU" DEMİŞTİ

15 Temmuz'dan aylar önce TSK'dan "kokular alan" Biden'ın darbe girişiminden 9 gün sonra geldiği Türkiye'de ise girişiminden haberdar olmadıklarını iddia etmişti.

Biden ile FETÖ ilişkisini köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, şu ifadeleri kullandı:

FETÖ'CÜLERİN BYLOCK YAZIŞMASINDA DARBE VE BIDEN

ByLock kullanıcı numarası (ID) 283838 olan Rıdvan Kızıltepe ile 146905 ID no'lu kullanıcı Barbaros Kocakurt arasında 2 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen yazışmada, 22 Ocak 2016 günü Türkiye'de bulunan Biden'ın İstanbul'da yaptığı toplantıdan söz ediyordu.

Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt arasında şu konuşma geçiyor:

"Kızıltepe: Hidayet beyin çok selamı var

Kocakurt: Aro (Allah razı olsun) Aleyküm slm

Kızıltepe: Bu arada bir bilgi Biden Can Dündar'ın oğluna, 'Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor' gibi bir cümle sarf etmiş.

Kocakurt: Bu adam kim?

Kızıltepe: Biden Başkan yardımcısı, Obama yardımcısı

Kocakurt: Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu?

Kızıltepe: Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi."

Anlaşılan o ki Biden ve yönetimi (elbette Amerikan kurulu düzeni) 15 Temmuz'da darbe ile yapamadıklarını bu kez iç siyaseti dizayn ederek tamamlamaya geliyorlar.

Ama ABD böyle bir dizayn çalışması sonucunda, iktidarıyla muhalefetiyle Türk milletini karşısında bulacaktır.