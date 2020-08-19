İşte ABD'nin CHP'yi dizayn planı! CHP'li Onur Öymen yıllar sonra itiraf etti: Ortada hiçbir şey yokken Baykal devrilmek istendi

19.08.2020 12:00

Halk Tv'deki bir programda konuşan Onur Öymen, ABD'nin CHP üzerinde nasıl bir operasyona imza attığını çarpıcı bir dille anlattı. Öymen, "Ortada hiçbir şey yokken Baykal devrilmek istendi" dedi. Öymen'in açıklamaları, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik tehditlerinin ve ABD-CHP ilişkisinin daha net anlaşılmasını sağladı. Gazeteci Avni Özgürel, gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

ABD Başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadeleri tüm sıcaklığını korurken, ortaya çıkan yeni bir ifade yaşananların daha net anlaşılmasını sağlayacak nitelikte! Konuşan kişi ise eski CHP Milletvekili Onur Öymen... Halk Tv'deki bir programda konuşan Onur Öymen, ABD'nin CHP üzerinde nasıl bir operasyona imza attığını çarpıcı bir dille anlattı. Öymen, "Ortada hiçbir şey yokken Baykal devrilmek istendi" dedi.



CHP'li Öymen'in açıklamaları A Haber canlı yayınında değerlendirildi. İşte Öymen'in çarpıcı açıklamaları ve siyasetteki karşılığı...

