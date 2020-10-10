CHP'li İBB tarafından ekmek teknesi gasbedilen simitçinin yakarışı: Kılıçdaroğlu gelsin namusuna sahip çıksın

CHP'li İBB yönetimi, 25 yıldır İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren simit tezgahlarını ani bir kararla kaldırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir gece yarısı operasyonuyla hayatlarının şokunu yaşayan esnaf isyan etti. Ekmek teknelerine el konulan simitçilerden biri Kılıçdaroğlu'nun “Namusum ve şerefim üzerine ben kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım!” dediğini hatırlattı. Simitçi, "Kılıçdaroğlu, gelsin bugün namusuna sahip çıksın!" sözleriyle CHP'ye ve İBB yönetimine tepki gösterdi.