Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi, Kerimbeyli köyünden gelen acı haberle sarsıldı. Sabah saatlerinde tarlada meydana gelen korkunç bir iş kazasında, 19 yaşındaki Fuat Malgaz, balya makinesine kapılarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Malgaz'ın ölümü, köyde büyük üzüntüye neden oldu.

Kıyafet Şafta Takıldı, Feci Kaza Kaçınılmaz Oldu

Edinilen bilgilere göre, olay Kerimbeyli köyündeki bir tarlada yaşandı. Tarlada balya makinesiyle çalışmakta olan Fuat Malgaz, henüz belirlenemeyen bir sebeple kıyafetinin balya makinesinin şaftına takılması sonucu bir anda makinenin içine çekildi. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında makineye kapılan genç, ağır yaralandı.

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla balya makinesinden çıkarılan Fuat Malgaz'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak genç işçi, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Köyü Yasa Boğan Ölüm: Toprağa Verildi

Talihsiz gencin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınan Fuat Malgaz'ın cenazesi, memleketi Kerimbeyli köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği ve herhangi bir ihmalin olup olmadığı araştırılıyor. Iğdır'da yaşanan bu acı olay, iş güvenliği konusundaki hassasiyetin bir kez daha önemini gözler önüne serdi.