Iğdır'da tarlada feci kaza: Balya makinesine kapılan 19 yaşındaki Fuat Malgaz hayatını kaybetti!
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Kerimbeyli Köyü'nde tarlada çalışırken balya makinesine kapılan Fuat Malgaz (19) feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi, Kerimbeyli köyünden gelen acı haberle sarsıldı. Sabah saatlerinde tarlada meydana gelen korkunç bir iş kazasında, 19 yaşındaki Fuat Malgaz, balya makinesine kapılarak yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Malgaz'ın ölümü, köyde büyük üzüntüye neden oldu.
Kıyafet Şafta Takıldı, Feci Kaza Kaçınılmaz Oldu
Edinilen bilgilere göre, olay Kerimbeyli köyündeki bir tarlada yaşandı. Tarlada balya makinesiyle çalışmakta olan Fuat Malgaz, henüz belirlenemeyen bir sebeple kıyafetinin balya makinesinin şaftına takılması sonucu bir anda makinenin içine çekildi. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında makineye kapılan genç, ağır yaralandı.
Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla balya makinesinden çıkarılan Fuat Malgaz'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ancak genç işçi, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Köyü Yasa Boğan Ölüm: Toprağa Verildi
Talihsiz gencin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınan Fuat Malgaz'ın cenazesi, memleketi Kerimbeyli köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Soruşturma Başlatıldı
Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazanın tam olarak nasıl meydana geldiği ve herhangi bir ihmalin olup olmadığı araştırılıyor. Iğdır'da yaşanan bu acı olay, iş güvenliği konusundaki hassasiyetin bir kez daha önemini gözler önüne serdi.