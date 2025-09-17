PODCAST CANLI YAYIN

Okulda skandal! Kadın öğretmene tokatlı saldırı

Diyarbakır’da bir veli, çocuğunun kavgasına müdahale eden kadın öğretmene okulun içinde tokat attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, tepki yağmuruna neden oldu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda yaşanan olay, eğitim camiasında şok etkisi yarattı. İddiaya göre, nöbetçi öğretmen R.S., teneffüs sırasında kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluşunca, çocuk durumu ailesine anlattı.

Veli okula geldi, tartışma tokatla bitti

Oğlunun boğazındaki izi gören anne, öfkeyle okula giderek öğretmen R.S. ile tartışmaya başladı. Okul idaresi olayı sakinleştirmeye çalışırken veli, aniden öğretmene tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tehditler sonrası okula gidemedi

Saldırının ardından tehditler aldığı öne sürülen öğretmen R.S., okula gidemedi. Şikâyetçi olan öğretmenin ifadesi üzerine saldırgan veli gözaltına alındı. Olay, hem velilerin hem de eğitim sendikalarının tepkisini çekti.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

Eğitimciler, "Okullarda öğretmen güvenliği yok sayılıyor. Bu saldırılar cezasız kalmamalı" diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

