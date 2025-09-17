Evin Demirhan sakat halde mindere çıktı! Bronz madalya kazandı!

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 50 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu.

Moğol sporcu Munkhnar Byambusuran ile karşılaşan Evin Demirhan, mücadelede 2-0 geriye düştü. Pes etmeyen milli güreşçi, rakibini geri dönerek mağlup etmeyi başardı ve şampiyonayı 3'üncü sırada tamamladı.

Müsabaka boyunca yaşadığı sakatlık nedeniyle büyük acı çektiği gözlenen Demirhan, karşılaşmanın ardından salondan tekerlekli sandalye ile çıkarıldı.

Milli güreşçinin antrenörü Efrahim Kahraman, sporcusunun gösterdiği fedakârlığa dikkat çekerek, "Sakat sakat güreşti. Bunu başka hiç kimse yapmaz, helal olsun sporcumuza" dedi. Kahraman, dizindeki sakatlığın ciddi olabileceğini de belirtti.