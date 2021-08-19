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İETT otobüsü Kartal'da bisikletlilere çarptı: Kazada 4 bisikletli yaralandı

İETT otobüsü Kartal'da bisikletlilere çarptı: Kazada 4 bisikletli yaralandı
19.08.2021 09:58
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Son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada 4 bisikletlinin yaralandığı öğrenildi.


Kartal Sahil'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletçi son anda kurtuldu.



Kaza, Kartal Sahil yolu Ankara isitikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yolda seyir halinde olduğu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü yol kenarındaki durağa daldı.

O esnada durakta bekleyen 4 bisikletçi ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası yaşananlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.




Görüntülerde, otobüs durağına ait camların patladığı, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan bisikletçilere sağlıkçıların müdahale ettiği görülüyor.

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