İETT otobüsü Kartal'da bisikletlilere çarptı: Kazada 4 bisikletli yaralandı

Son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada 4 bisikletlinin yaralandığı öğrenildi.

Kartal Sahil'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü otobüs durağına daldı. O esnada durakta bekleyen 4 bisikletçi son anda kurtuldu.









Kaza, Kartal Sahil yolu Ankara isitikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yolda seyir halinde olduğu sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs sürücüsü yol kenarındaki durağa daldı.

O esnada durakta bekleyen 4 bisikletçi ise kazadan kıl payı kurtuldu. Kaza sonrası yaşananlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.









Görüntülerde, otobüs durağına ait camların patladığı, kazayı ufak sıyrıklarla atlatan bisikletçilere sağlıkçıların müdahale ettiği görülüyor.