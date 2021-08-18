Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki

Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki
18.08.2021 22:33 - Son Güncelleme: 19.08.2021 01:37

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:58
Zelenskiy’den müzakere...
Ana Sayfa 04:01
Seyir halindeki otomobilde...
Ana Sayfa 02:41
Başkan Erdoğan’dan Montrö...
Ana Sayfa 00:43
Zelenskiy Ukrayna'nın AB’ye...
Ana Sayfa 00:15
Fatoş Yelliler spor yaptığı...
Ana Sayfa 09:06
AB Yüksek Temsilcisi Josep...
Ana Sayfa 02:24
Karın ağrısıyla hastaneye...
Ana Sayfa 03:09
Rusya nükleer pozisyona geçti!
Ana Sayfa 00:59
İşte ultra zengin Rus...
Ana Sayfa 02:21
İstanbul Haramidere'de...
Ana Sayfa 00:51
Halil Sezai savcılıkta!
Ana Sayfa 02:02
6 çocuk babasının hayatını...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefetin son dönemde afetler üzerinden karalama kampanyalarına, ‘’ Yalan terörünün Türkiye'deki mimarı Bay Kemal'dir. Ne yaptınız da CHP sayesinde engellediniz. Antalya, İzmir ve Muğla'da yönetim CHP'de. Buralarda sizin karadan müdahalenizde itfaiyeleriniz nerede? Biz devlet olarak bu işlere müdahale ettik. Helikopter ve uçaklarla müdahale ettik. Bu müdahalelerde kimseyi suçlamadık. Aynı şekilde DSİ bütün imkanlarıyla seferber oldu. Devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu, sen ne yaptın?’’ şeklinde cevap verdi.

Haber Videoları
SON DAKİKA