Haberler Haber Videoları Şanlıurfa'da feci kaza! İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza! İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza! İş makinesi öğrenci servisini biçti: 13 yaralı
19.08.2021 13:04 - Son Güncelleme: 19.08.2021 13:04
Ana Sayfa 01:27
Kartal’da İETT otobüsü...
Ana Sayfa 00:18
Afgan ailelerin bebeklerini...
Ana Sayfa 00:14
Gülşen'den ayna karşısında...
Ana Sayfa 00:32
3 darbeci daha kodesi boyladı
Ana Sayfa 01:08
Baba kriz! Bensu Soral ve...
Ana Sayfa 00:24
Merve Boluğur'dan cüretkar...
Ana Sayfa 00:27
Acun Ilıcalı, sevgilisinin...
Ana Sayfa 02:21
Bakan Özer'den flaş yüz yüze...
Ana Sayfa 00:35
Hata olur ama böylesi zor...
Ana Sayfa 01:43
Başkan Erdoğan'dan göçmen...
Ana Sayfa 02:41
Kapanma olacak mı? Delta...
Ana Sayfa 02:00
2021 Üniversite tercihleri son...

Şanlıurfa’da freni boşalan kepçe, ilkokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada 11 öğrenci ile 2 sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki eski lunapark kavşağında meydana geldi.


İddiaya göre Furkan A.'nın kullandığı DSİ'ye ait kepçenin freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla giden kepçe, kavşakta duran araçlara çarpmamak için yan yola girmeye çalışırken önüne çıkan Müslüm E.'nin kullandığı özel bir kuruma ait öğrenci servisine çarptı. Kazada 11 öğrenci ile servis şoförü ve kepçe şoförü yaralandı.

Kazaya ilk müdahaleyi olay yerinden geçen servis otobüsündeki polisleler yaptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da kazanın yaşandığı bölgeye giderek bilgi aldıktan sonra hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Videoları
SON DAKİKA