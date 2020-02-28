İdlib'te TSK'dan rejim hedeflerine nokta operasyon! 28.02.2020 00:42

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Esad rejimine ağır darbe vurdu. Bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi. Bugün gerçekleştirilen operasyonda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rejim unsurlarına ait hedefleri imha ettiği görüntüler paylaşıldı.