Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

28.07.2020 19:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresinin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti. Albayrak yaptığı açıklamada, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresinin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti.

Albayrak yaptığı açıklamada, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.