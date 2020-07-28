Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresinin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti. Albayrak yaptığı açıklamada, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresinin pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat ettiğini belirtti.
Albayrak yaptığı açıklamada, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verdi.
Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 28, 2020
2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada.
TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek! pic.twitter.com/wknZhPGgkv