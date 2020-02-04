İdlib'deki kalleş saldırı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik 04.02.2020 07:33

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.