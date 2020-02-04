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İdlib'deki kalleş saldırı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik

İdlib'deki kalleş saldırı sonrası sınırda dikkat çeken hareketlilik

04.02.2020 07:33

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.


Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tank ve malzeme yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan oluşan askeri araç sevkiyatları hız kazandı. Son olarak yaklaşık 10 araçlık konvoy, İslahiye'den geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriye sınır hattı istikametine doğru devam etti.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Dün İdlib'te Esed rejimine bağlı unsurlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki çatışmada 1'i sivil, 2'si Gaziantep'ten olmak üzere 6 askerimizin şehit düşmüştü.
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