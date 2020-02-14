İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri

Suriye rejiminin ilerlemeye çalıştığı İdlib’de Türkiye sivilleri korumaya devam ediyor. Bölge halkı, yaptıkları gösterilerle Türkiye'ye destek ve teşekkürlerini haykırdı.
İdlib merkez ve ilçelerinde Türkiye'ye destek gösterileri yapan Suriyeliler, "Bizim kanımız sizin kanınızla birdir" yazılı pankart ve şehit düşen Mehmetçik'in fotoğraflarını ellerinde taşıdı.
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