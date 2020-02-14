İdlib'de Türkiye'ye destek gösterileri 14.02.2020 15:51

Suriye rejiminin ilerlemeye çalıştığı İdlib’de Türkiye sivilleri korumaya devam ediyor. Bölge halkı, yaptıkları gösterilerle Türkiye'ye destek ve teşekkürlerini haykırdı.