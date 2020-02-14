İşte İlker Başbuğ’u yalanlayan siyasi süreç! 14.02.2020 15:45

"FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmaları, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tepki çeken çıkışıyla daha da alevlendi. Peki son günlerde siyasetin gündemini meşgul eden yasa nasıl çıkartıldı? Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çağrısıyla başlayan süreç nasıl sürdü? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, Başbuğ’u yalanlayan siyasi süreci A Haber canlı yayınında anlattı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı" çıkışına temel olan gelişmeler 2009 yılının Haziran ayına dayanıyor. 23 Haziran 2009'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Değiştirme ihtiyacındaysan getirirsin, değiştiririz" çağrısının ardından süreç nasıl devam etti?

TARİHİ SÜREÇ BAŞBUĞ'U YALANLIYOR!

Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, "İlker Başbuğ bu yasayı kim çıkardıysa FETÖ'nün siyasi ayağıdır diyor ve AK Parti'yi üstü kapalı ima ediyor. Ama bu yasa 25 Haziran'da iki önerge geçti ve 16 Haziran 2009'da da bir önerge geçti. CHP'nin bu önergeye ilişkin önergeleri de var. Bu yasa 4 partinin iş birliğiyle çıktı ve yasanın çıkmasını ilk isteyen dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Baykal 12 Eylül darbesinin ardından anayasaya geçici 15.madde kuruldu ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin ve o konsey bünyesinde kurulan hükümetlerin yargılanmaması yaptığı işlerden dolayı yargılanmamasını istiyordu ve kaldırılalım dedi." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, İlker Başbuğ'a "Açık, net söylüyorum; elinizde ihraç edebileceğiniz FETÖ mensubu subaylar vardı. Askeri istihbarat da vardı, niye çıkarmadınız? Niye bunları halletmediniz? Kimi aldatıyorsunuz?" sözleriyle tepki göstermişti.

