Başkan Erdoğan Cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı 14.02.2020 16:02

Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistanlı mevkidaşı Arif Alvi ile kıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu ortak oturumunun ardından cuma namazını Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı.

Cuma namazı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Firmalarımız Pakistan-Türkiye dostluğuna yakışır şekilde çalışıyorlar. Anadolu Grubu'nun 200 milyon dolar, Hayat Kimya'nın 350 milyon dolar değerinde ilave yatırım planları var. Sütaş en büyük tesislerinden birini Pakistan'da hayata geçirecek. Ülkemizde 158 adet Pakistan sermayesine ait şirket faaliyet gösteriyor. Yatırım miktarları 100 milyon dolara dayanıyor" ifadelerini kullandı.