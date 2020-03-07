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İdlib’de oyun içinde oyun! ABD'nin bölgedeki gerçek planı ne?

İdlib’de oyun içinde oyun! ABD'nin bölgedeki gerçek planı ne?

07.03.2020 23:30

A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında İdlib’de yaşanan gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin bölgede İran’ı saf dışı bıraktığını belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, yeni Türkiye ile birlikte bugün rollerin değiştiğini ve bölgede Amerika ve Rusya’dan sonra Türkiye’nin 3.büyük güç olduğunu dile getirdi. Amerika’nın Ruslar’a alan bıraktığını ve Rusya’nın askeri gücünü arkasına alıp müşterek hareket etmek istediğini belirten Diler, Türkiye ve Rusya’nın, Amerika tarafından karşı karşıya getirilmek istediğini belirtti ve İdlib’de oynanan oyunlara dikkat çekti.


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