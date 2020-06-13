Son dakika: LGS giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı

13.06.2020 10:55

Son dakika haberi... Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS VE YKS NE ZAMAN?

Sınav tarihlerinde bir değişiklik yapılmaması birlikte Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran'da YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran'da ve YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran'da yapılacak.