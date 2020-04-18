İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şehirlere giriş çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı 18.04.2020 19:22

Son dakika haberine göre, Büyükşehir statüsündeki 30 ille Zonguldak'ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. İçişleri Bakanlığı'nın 30 ile ve Zonguldak'la ilgili aldığı kararın detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında anlattı.