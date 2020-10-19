İçişleri Bakanlığı böyle duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Son dakika haberi... Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.
Son dakika haberi... Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.
Pazar mesaisi devam❗— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 18, 2020
Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi.
4️⃣ terörist elde...
Kahramanlarımıza şükranlarımızla 👏