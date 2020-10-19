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İçişleri Bakanlığı böyle duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

İçişleri Bakanlığı böyle duyurdu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
19.10.2020 09:07

Son dakika haberi... Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.


Son dakika haberi... Amanoslar'da 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde..." paylaşımını yaptı.

Pazar mesaisi devam❗
Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi.

4️⃣ terörist elde...

Kahramanlarımıza şükranlarımızla 👏

&mdash; Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 18, 2020

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