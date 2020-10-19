Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KKTC'de seçimleri kazanan ve Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti. Bakan Albayrak, "KKTC’de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KKTC'de seçimleri kazanan ve Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

"GELECEK GÜNLERDE GİRECEĞİ YOĞUN TEMPO İÇİN KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Bakan Albayrak, "KKTC'de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.