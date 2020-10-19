Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu HDP'nin 8. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ana muhalefet partisi, HDP'ye yerel seçimlerin diyetini ödüyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'yi 8. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutladı. Kılıçdaroğlu, tabanından oy kaybetmemek için HDP ile yaptığı ittifakı gizlemişti.

Her fırsatta ittifakı yalanlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile iş birliği içinde olan HDP ile ortaklıklarını artık gizleme gereği duymuyor. İstanbul'da düzenlenen kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet edilen Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP ittifakının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu HDP'ye kutlama mesajı gönderdi.

DOSTANE MESAJ!

Kılıçdaroğlu'nun kutlama mesajı;

"Adalete olan özlemimizin giderek arttığı bu günlerde ülkemiz demokrasisine katkı sunacağınız çalışmalarda başarılar diliyor, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum. Sizin nezdinizde tüm parti yöneticilerine, üyelerinize ve katılan tüm konuklara selam ve saygılarımı sunuyorum."

İBB BAŞKANI HDP'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Ekrem İmamoğlu'nun kutlama mesajı;