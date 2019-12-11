Haberler Video Bakan Albayrak TBMM'de açıkladı! "Cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak"

Bakan Albayrak TBMM'de açıkladı! "Cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak"

11.12.2019 21:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu. Güçlü ve bağımsız bir Türkiye ekonomisi için çalıştıklarını belirten Bakan Albayrak, "Yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu yıl cari fazla vereceğimiz bir yıl olacak." dedi.


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