İBB'nin toplu ulaşım rezaleti sürüyor: Hastaneye gitmek için vatandaşlar "otostop çekmek" zorunda kaldı

16.05.2020 12:45

İstanbul'da toplu taşıma rezaleti sürüyor! Sokağa çıkma kısıtlamasının 6. haftasında da toplu ulaşımdaki aksaklık devam etti. Yasaktan muaf olanlar ulaşım aracı bulamadı. Saatlerce duraklarda bekleyen bazı vatandaşlar hastaneye ulaşmak için otostop çekmek zorunda kaldı. Detaylar haberimizde.





Toplu taşıma araçlarının azaltılmasıyla mağdur olan vatandaşlar duruma isyan etti.





Yürüyerek evine gitmeye çalışan tekstil işçisi Hasan Dilmaç, İşten eve gidiyorum, tekstilde çalışıyorum. Yarım saat yürüyorum, Çiftehavuzlar'dan Seyran'a kadar yürüyorum diye konuştu.





Kızıyla hastaneden dönen bir kadın ise otostop çekmek zorunda kaldığını belirterek, "Bugün sorun yaşadım, vasıta bulamadım.





Şişli'den Bağcılar'a gitmem gerekiyordu, gitmekte çok zorlandım. İnsanlardan yardım istemek zorunda kaldım.





Aracım yok zaten. Kızımın ameliyat sonra tamponlarının çıkması gerekiyordu, kanaması vardı, hiçbir şekilde ulaşım sağlayamadım, saatlerdir yollardayız" dedi.