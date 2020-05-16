İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı! 17 AVM'de 486 iş yeri denetlendi

16.05.2020 12:07

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında iş yeri, pazar yeri, taksi ve ulaşım araçlarında kurallara uyulup uyulmadığının denetlendiğini bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün İstanbul'da, 2 bin 436 berber, kuaför vb. işletme, 17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı denetlendi” dedi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından çalışmaları gösteren video eşliğinde yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün İstanbul'da, 2 bin 436 berber, kuaför vb. işletme, 17 AVM'de 486 iş yeri, 91 pazar yeri, 952 ticari taksi, 940 şehiriçi ve şehirlerarası ulaşım aracı denetlendi. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve diğer kurallara uyanlar ile denetim yapan görevlilerimize teşekkürler."